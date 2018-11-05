В Украине объявили конкурс учебников для 6 и 11 классов

Министерство образования и науки объявило с 1 ноября конкурсный отбор учебников для 6 и 11 классов. Об этом говорится в приказе Министерства образования и науки, обнародованном на сайте Института модернизации содержания образования.
«Объявить конкурсный отбор проектов учебников для 6 и 11 классов учреждений общего среднего образования (далее — Конкурс) с 01 ноября 2018 года. Утвердить: перечень учебных предметов и названий учебников для 6 класса, по которым будет проводиться Конкурс; перечень учебных предметов и названий учебников для 11 класса», — говорится в документе.
Согласно приказу, до 14 января 2019 года должен быть определен состав конкурсных комиссий, которые будут рассматривать учебники, до 1 марта года — разработка инструктивно-методических материалов, по которым школы и учреждения профтехобразования будут осуществлять отбор проектов учебников по электронным версиям их оригинал-макетов.
До 23 января электронные версии учебников должны быть размещены в депозитарии, а ознакомиться и начать отбор учебников педагоги смогут с 12 по 24 марта 2019 года.
Издатели, учебники которых предложат к печати за средства госбюджета, до 12 апреля 2019 года должны передать в Институт модернизации содержания образования доработанный вариант оригинал-макета учебника вместе с ответом авторов на замечания и предложения в бумажном виде.
«В целом, согласно приложениям к приказу МОН, конкурсный отбор учебников для 6 класса будет проведен по семи учебным предметам, для 11 класса — по 75 учебным предметам, включая язык и литературу национальных меньшинств.
Как сообщалось, в октябре 2018 года Министерство образования и науки предоставило рекомендательный гриф 10 учебникам для 5 класса, в частности ряду учебников по английскому, немецкому, французскому, испанскому языкам, а также четырем учебникам по информатике для 5 класса. Также рекомендательный гриф МОН был предоставлен четырем учебникам «Биология и экология», четырем учебникам по химии, учебникам по русскому и польскому языкам для 10 класса.