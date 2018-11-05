ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 5 ЛИСТОПАДА 05.11.2018 Варто знати Комментариев нет 1625 — підписано Куруківську ординацію.1813 — Російська імперія й Персія підписали Гюлістанський мирний договір, що закінчив російсько-перську війну 1804—1813 років.1854 — під час Кримської війни під Інкерманом відбулася битва між російськими й британо-французькими військами1913 — Велика Британія анексувала Кіпр і разом з Французькою республікою оголосила війну Османської Імперії.1914 — в ході Першої світової війни російські війська почали другу облогу Перемишльської фортеці.1916 — імператори Німеччини і Австро-Угорщини проголосили створення Королівства Польща.1917 — Патріарх Тихон обраний першим за двісті років патріархом Московським і всієї Русі.1935 — випущена настільна гра «Монополія».1953 — у Києві офіційно відкрили міст імені Євгена Патона — першу в світі суцільно зварену конструкцію (зроблену лише за допомогою зварювання, без використання з’єднувальних матеріалів).1963 — відкриті станції київського метрополітену «Політехнічний інститут» і «Завод „Більшовик“» (тепер «Шулявська»).1964 — відкриття тролейбусного руху в Чернігові.1965 — відкриті станції київського метрополітену«Гідропарк», «Лівобережна» та «Дарниця», а також електродепо «Дарниця».1971 — відкриті станції київського метрополітену «Святошино», «Нивки» і «Жовтнева» (зараз «Берестейська»). Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ