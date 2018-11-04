НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 4 ЛИСТОПАДА 04.11.2018 Варто знати Комментариев нет Народні прикмети на 4 листопадаМожливий дощ 4 листопада — значить, негода триватиме ще довгоРанковий туман віщує відлига, а ясний день — похолоданняНе можна вирушати в далеку дорогу 4 листопада — це, згідно з прикметами, обіцяє нещастяЯкщо зіграти весілля 4 листопада — це хороший знак і запорука щастя для молодихЯкщо помолитися до Богоматері про позбавлення від нещасного випадку, то вона обов’язково допоможеЯкщо людина народилася 4 листопада, то його талісманом є хризолітНемає дощу — чекай неврожаю в наступному роціЯкщо припасів в засіках багато — прикмета, що зима буде сувороюЯкщо в цей день погріб провітрити і окур димом від сушеного ялівцю, значить, припаси ніхто не чіпатиме. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ