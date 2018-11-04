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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 4 ЛИСТОПАДА

04.11.2018 Варто знати Комментариев нет

Народні прикмети на 4 листопада

  1. Можливий дощ 4 листопада — значить, негода триватиме ще довго
  2. Ранковий туман віщує відлига, а ясний день — похолодання
  3. Не можна вирушати в далеку дорогу 4 листопада — це, згідно з прикметами, обіцяє нещастя
  4. Якщо зіграти весілля 4 листопада — це хороший знак і запорука щастя для молодих
  5. Якщо помолитися до Богоматері про позбавлення від нещасного випадку, то вона обов’язково допоможе
  6. Якщо людина народилася 4 листопада, то його талісманом є хризоліт
  7. Немає дощу — чекай неврожаю в наступному році
  8. Якщо припасів в засіках багато — прикмета, що зима буде суворою
  9. Якщо в цей день погріб провітрити і окур димом від сушеного ялівцю, значить, припаси ніхто не чіпатиме.

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