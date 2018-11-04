ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 ЛИСТОПАДА 04.11.2018 Цікаво знати Комментариев нет 1921 — Розпочався Другий зимовий похід армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника — головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом.1922 — у Королівстві Єгипет знайдена гробниця Тутанхамона.1946 — підписано китайсько—американський Договір про дружбу та взаємну торгівлю.1950 — у Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод.1970 — пасажирський авіалайнер «Конкорд» під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку.1979 — захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами («революційною гвардією»).1984 — заснування компанії «Dell».1995 — в подорож до Південного полюсу з чилійського міста Пунта-Аренас в район антарктичної затоки Геркулес на невеликому літаку вилетів 44-річний російський мандрівник Федір Конюхов. Він досягнув мети в ніч на 7 січня 1997. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ