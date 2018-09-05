У СЕЛИДОВОМУ ЗАТРИМАНО ДВОХ ЧОЛОВІКІВ, ЯКІ ДЕМОНТУВАЛИ ОГОРОЖУ НА ЦВИНТАРІ

Розібравши металеву огорожу чужої могили, зловмисники несли її до пункту прийому металу. Саме в цей момент їх було зупинено правоохоронцями. За такі неправомірні дії обом чоловікам загрожує тюремне покарання.
Під час відпрацювання, співробітники Селидівського відділення поліції помітили, як двоє невідомих чоловіків несуть металеву огорожу. На питання правоохоронців: звідки в них дана конструкція і що вони збираються з нею робити, незнайомці не стали відпиратися, а зізналися, що щойно викопали її на місцевому кладовищі і тепер хочуть її обміняти на гроші.
Було встановлено, що зловмисники – це місцеві мешканці 26 та 28 років, які не мають постійної роботи, а один із них раніше вже відбував покарання за майновий злочин. Наразі правоохоронці перевіряють даних чоловіків на причетність до аналогічних випадків.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 297 «Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого» Кримінального кодексу України. Чоловіки можуть опинитися за ґратами на термін до 3-х років.
Покровський відділ поліції
Донецької області