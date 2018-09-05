ОЧІЛЬНИК ДЕРЖФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ПРОДАН ЗВІЛЬНИВСЯ З ПОСАДИ

Виконувач обов’язків Державної фіскальної служби Мирослав Продан звільнився за власним бажанням.
Про це Продан заявив у Facebook.
За його словами, уряд вирішив оголосити конкурс на посаду голови Державної фіскальної служби. Продан планує брати у ньому участь, і саме для цього він пішов з посади.
«Щоби унеможливити конфлікт інтересів та будь-які спекуляції з цього приводу, вирішив просити уряд призначити іншого виконувача обов’язків голови ДФС. Службу на цей період повинна очолити людина, яка не братиме участі в конкурсі», — сказав Продан.
За словами виконувачки обов’язків голови Міністерства фінансів Оксани Маркарової, уряд підтримав звільнення Продана. А на час до проведення конкурсу посаду Продана обійме Олександр Власов, який три роки очолював спецпідрозділ податкової міліції Держфіскальної служби.