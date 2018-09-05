Актуально:

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 ВЕРЕСНЯ

05.09.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 6 вересня

  1. Якщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені буде
  2. Дощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осінь
  3. Якщо людина народилася 6 вересня, то за прикметами, в якості талісмана йому рекомендується носити халцедон
  4. Синиця кричить 6 вересня — скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодою
  5. Багато жолудів зросла 6 вересня — зима буде довгою і суворою
  6. Кажуть, що потрібно встигнути зібрати врожай 6 вересня, щоб його не пошкодили вітри, опади і холоду

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"