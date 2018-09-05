НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 6 ВЕРЕСНЯ 05.09.2018 Цікаво знати Комментариев нет Народні прикмети на 6 вересняЯкщо на Євтихія вітру немає, то, згідно з прикметами, лляне насіння на корені будеДощ 6 вересня віщує хороший врожай наступного року і суху осіньЯкщо людина народилася 6 вересня, то за прикметами, в якості талісмана йому рекомендується носити халцедонСиниця кричить 6 вересня — скоро прийде справжня осінь з дощами і холодною погодоюБагато жолудів зросла 6 вересня — зима буде довгою і сувороюКажуть, що потрібно встигнути зібрати врожай 6 вересня, щоб його не пошкодили вітри, опади і холоду Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ