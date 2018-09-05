НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 5 ВЕРЕСНЯ

Народні прикмети на 5 вересня
- Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим
- Якщо до 5 вересня овес чи не зібрати, то весь урожай загине від морозів
- Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили — скоро настане зима.
- Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикметами, якщо журавлі летять в небі високо
- Якщо журавлі 5 вересня летять практично мовчки і дуже швидко — чекай негоди найближчим часом