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НАРОДНІ ПРИКМЕТИ 5 ВЕРЕСНЯ

05.09.2018 Цікаво знати Комментариев нет

Народні прикмети на 5 вересня

  1. Якщо ранкових заморозків в цей час немає, то і вересень, згідно з прикметами, буде теж теплим
  2. Якщо до 5 вересня овес чи не зібрати, то весь урожай загине від морозів
  3. Якщо журавлі 5 вересня в теплі краї вирушили — скоро настане зима.
  4. Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, і навпаки, чекай похолодання відповідно до прикметами, якщо журавлі летять в небі високо
  5. Якщо журавлі 5 вересня летять практично мовчки і дуже швидко — чекай негоди найближчим часом

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