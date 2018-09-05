М. КУРАХОВЕ: РЯТУВАЛЬНИКИ ВИЛУЧИЛИ З ВОДОСХОВИЩА ТІЛО ПОТОНУЛОГО ЧОЛОВІКА

4 вересня о 10:54 на телефон Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про нещасний випадок на воді, що стався на водосховищі у м. Курахове Донецької області. За вказаною адресою були направлені чергові відділення 7-го Державного пожежно-рятувального загону.
Бійці ДСНС на гумовому човні підпливли до потонулого, обв’язали тіло чоловіка рятувальними мотузками та вилучили його на берег. Тіло потонулого було передано представникам Національної поліції для проведення судово-медичної експертизи.
Від Головного управління залучалось 4 чоловіки особового складу та 1 одиниця техніки.
ГУ ДСНС України у Донецькій області