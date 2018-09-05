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МАЛЕНЬКІЙ ВЕРОНІЦІ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА

05.09.2018 Новини, Увага! Комментариев нет

На телеканал «КАПРІ» з проханням про допомогу звернулася мешканка Покровська Антоніна Ткаченко. Її півторарічної онучки Вероніці поставили страшний діагноз: гострий лімфобластний лейкоз, Т-лінійний варіант.

В даний час дівчинка перебуває у непритомному стані у відділенні гематології Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.

Вероніці провели сім курсів хіміотерапії.

8 вересня їй доведеться пережити ще курс «хімії».

Батьки вже витратили на лікування Вероніки 143 тисячі гривень — кожна доза ліків близько двох тисяч.

Сім’я Ткаченко вимушена звернутися  до небайдужих людей за допомогою, оскільки не може оплачувати подальше лікування дівчинки.

Всі, хто хоче і може допомогти маленькій Вероніці Ткаченко, можуть перерахувати будь-яку посильну суму на картку «Приватбанку»:

5168 7427 2259 6743 на ім’я бабусі Ткаченко Антоніни Григорівни

Контактний телефон батька дівчинки, Олександра Анатолійовича Ткаченко – 093-74-88-334.

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