МАЛЕНЬКІЙ ВЕРОНІЦІ ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА

На телеканал «КАПРІ» з проханням про допомогу звернулася мешканка Покровська Антоніна Ткаченко. Її півторарічної онучки Вероніці поставили страшний діагноз: гострий лімфобластний лейкоз, Т-лінійний варіант.
В даний час дівчинка перебуває у непритомному стані у відділенні гематології Дніпропетровської обласної дитячої клінічної лікарні.
Вероніці провели сім курсів хіміотерапії.
8 вересня їй доведеться пережити ще курс «хімії».
Батьки вже витратили на лікування Вероніки 143 тисячі гривень — кожна доза ліків близько двох тисяч.
Сім’я Ткаченко вимушена звернутися до небайдужих людей за допомогою, оскільки не може оплачувати подальше лікування дівчинки.
Всі, хто хоче і може допомогти маленькій Вероніці Ткаченко, можуть перерахувати будь-яку посильну суму на картку «Приватбанку»:
5168 7427 2259 6743 на ім’я бабусі Ткаченко Антоніни Григорівни
Контактний телефон батька дівчинки, Олександра Анатолійовича Ткаченко – 093-74-88-334.
dav