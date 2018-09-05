ЛІЦЕНЗІЇ НА АЛКОГОЛЬ ТА ТЮТЮН ПОПОВНИЛИ БЮДЖЕТ ДОНЕЧЧИНИ НА 30 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ

Роздрібна реалізація алкогольних напоїв і тютюнових виробів – суттєве джерело надходжень до бюджетів громад.
З початку 2018 року від плати за ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами до місцевих бюджетів Донецької області від платників регіону надійшло 30,0 млн гривень.
Станом на 01.09.2018 у Донецькій області діє 8226 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами. Упродовж восьми місяців поточного року суб’єкти господарювання Донеччини отримали 5974 ліцензії, з них 3352 – на роздрібну торгівлю алкогольними напоями та 2622 – на роздрібну торгівлю тютюновими виробами.
В той же час, за несвоєчасну сплату чергового платежу з початку року призупинено дію 334 ліцензій та анульовано 78 ліцензій. Крім того, за продаж алкоголю та тютюнових виробів особам, які не досягли 18 років, анульовано 57 ліцензій. До недобросовісних підприємців, які продавали алкоголь та тютюн неповнолітнім, застосовано фінансові санкції на загальну суму 762,0 тис. гривень.
Фіскальна служба Донецької області нагадує суб’єктам господарювання, що легковажне ставлення до заборони продажу алкогольних та тютюнових виробів неповнолітнім веде до чималих штрафів та водночас – до анулювання ліцензії на продаж алкогольних та тютюнових виробів.
Тож, шановні підприємці! Головне управління ДФС у Донецькій області звертається до вас із проханням неухильно дотримуватися вимог чинного законодавства — не реалізовувати пиво, алкогольні, слабоалкогольні напої та тютюнові вироби дітям, адже кожен з нас відповідає за майбутнє покоління!