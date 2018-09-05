ДПРЗ-9 ЗАКЛИКАЄ МЕШКАНЦІВ ПРИПИНИТИ БЕЗКОНТРОЛЬНЕ ВИПАЛЮВАННЯ СУХОЇ РОСЛИННОСТІ

Спалюючи суху траву, опале листя, сухі гілки та інше сміття, люди часто забувають, що за умов сухої та вітряної погоди вогонь швидко виходить з-під контролю і здатен наробити лиха. Наслідки таких пожеж зазвичай невтішні: спалені гектари трави, пошкоджені лісові насадження, знищені вогнем господарчі будівлі.
Як показує практика, небезпечно випалювати суху траву не лише поряд з житловими будинками та іншими спорудами, але й на відкритих ділянках, які межують з лісовими насадженнями. Іноді жертвами таких пожеж стають і самі ініціатори підпалу. Так 29 серпня в с. Петрівка в наслідок пожежі було травмовано 74-річну жінку, яка палила сміття у вигляді сухої трави біля сінника. Іскра від вогнища потрапила в сінник, що призвело до пожежі та значних наслідків.
Горіння сухої трави поблизу автошляхів може стати причиною дорожньо-транспортних пригод, адже при горінні утворюється димова завіса. Якщо спалювати суху траву на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, дим і вогонь здатні спричинити замикання електроліній. А це призведе до відключення електропостачання населених пунктів.
На шкоді від випалювання сухої трави наголошують і екологи. Фахівці стверджують, що у результаті пожеж знижується родючість ґрунтів, порушується їх структура, зменшується протиерозійна стійкість, забруднюється атмосферне повітря. Також збіднюється видовий склад лугової рослинності і тваринного світу.
Значна кількість диму від випалювання сухої рослинності та її залишків впливає і на стан здоров’я людей, а саме: сприяє збільшенню кількості запальних захворювань органів дихання й очей, захворювань серцево-судинної системи.
Тож ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області закликає мешканців Покровська, Мирнограда та Покровського району припинити безконтрольне випалювання сухої рослинності.
Пам’ятайте, що нехтування правилами пожежної безпеки тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 77-1 Адміністративного кодексу України за самовільне спалювання рослинних решток на громадян накладається штраф в сумі від 170 до 340 грн, а на посадових осіб — від 850 до 1190 гривень.
Крім того, згідно статті 245 Кримінального Кодексу України «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» порушник може нести і кримінальну відповідальність.. Так, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально небезпечним способом – караються штрафом від 5100 до 8500 грн. або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той же самий строк.