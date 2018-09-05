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ДПРЗ-9 ЗАКЛИКАЄ МЕШКАНЦІВ ПРИПИНИТИ БЕЗКОНТРОЛЬНЕ ВИПАЛЮВАННЯ СУХОЇ РОСЛИННОСТІ

05.09.2018 Новини Комментариев нет

Спалюючи суху траву, опале листя, сухі гілки та інше сміття, люди часто забувають, що за умов сухої та вітряної погоди вогонь швидко виходить з-під контролю і здатен наробити лиха. Наслідки таких пожеж зазвичай невтішні: спалені гектари трави, пошкоджені лісові насадження, знищені вогнем господарчі будівлі.

Як показує практика, небезпечно випалювати суху траву не лише поряд з житловими будинками та іншими спорудами, але й на відкритих ділянках, які межують з лісовими насадженнями. Іноді жертвами таких пожеж стають і самі ініціатори підпалу. Так 29 серпня в с. Петрівка в наслідок пожежі було травмовано 74-річну жінку, яка палила сміття у вигляді сухої трави  біля сінника. Іскра від вогнища потрапила в сінник, що призвело до пожежі та значних наслідків.

Горіння сухої трави поблизу автошляхів може стати причиною дорожньо-транспортних пригод, адже при горінні утворюється димова завіса. Якщо спалювати суху траву на полях, через які проходять високовольтні лінії електропередач, дим і вогонь здатні спричинити замикання електроліній. А це призведе до відключення електропостачання населених пунктів.

На шкоді від випалювання сухої трави наголошують і екологи. Фахівці стверджують, що у результаті пожеж знижується родючість ґрунтів, порушується їх структура, зменшується протиерозійна стійкість, забруднюється атмосферне повітря. Також збіднюється видовий склад лугової рослинності і тваринного світу.

Значна кількість диму від випалювання сухої рослинності та її залишків впливає і на стан здоров’я людей, а саме: сприяє збільшенню кількості запальних захворювань органів дихання й очей, захворювань серцево-судинної системи.

Тож ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у Донецькій області закликає мешканців Покровська, Мирнограда та Покровського району припинити безконтрольне випалювання сухої рослинності.

Пам’ятайте, що нехтування правилами пожежної безпеки тягне за собою адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 77-1 Адміністративного кодексу України за самовільне спалювання рослинних решток на громадян накладається штраф в сумі від 170 до 340 грн, а на посадових осіб — від 850 до 1190 гривень.

Крім того, згідно статті 245 Кримінального Кодексу України «Знищення або пошкодження об’єктів рослинного світу» порушник може нести і кримінальну відповідальність.. Так, знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загально небезпечним способом – караються штрафом від 5100 до 8500 грн. або обмеженням волі на строк від двох до п’яти років, або позбавленням волі на той же самий строк.

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