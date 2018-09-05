ГОРОСКОП НА 6 СЕНТЯБРЯ

Гороскоп Овен. Благоприятный период, дающий возможность переосмыслить прошлый опыт и построить удачные планы на будущее. Однако сегодня не следует начинать новые дела – лучше разобраться со старыми.
Гороскоп Телец. Быть может этот вечер одинокие Тельцы захотят провести в кинотеатре, и полдня будут подыскивать подходящую компанию. Решив помочь другу, будьте готовы к тому, что он переложит проблему полностью на ваши плечи.
Гороскоп Близнецы. Сегодня у многих Близнецов появится отчаянное желание веселиться, не пропуская ни одной вечеринки. Поездки за город несут любовь, удачу и новые интересные связи.
Гороскоп Рак. Обдуманные действия имеют значительные шансы на успех. Не исключено, у вас появится желание внести какие-либо коррективы в личную жизнь.
Гороскоп Лев. День будет удачным для тех, кто только начинает завязывать романтические отношения. Сегодня звезды благоволят вам, поэтому можете смело отправляться на встречу с избранником.
Гороскоп Дева. Сегодня у вас возникнет неодолимый соблазн пожалеть себя. И неважно, если серьезных поводов для этого нет.
Гороскоп Весы. Этот день благоприятен для реализации планов. Перед тем, как воплощать в жизнь идеи, попробуйте встретиться со знающими людьми — советы специалистов лишними не будут.
Гороскоп Скорпион. Сегодня ни в коем случае не следует принимать кардинальных решений: любые ваши действия, даже самые благие, могут обернуться против вас. Весьма вероятны сложности в личных делах: вы рискуете испортить отношения с партнером из-за обидчивости или мнительности.
Гороскоп Стрелец. Прекрасный день для творчества. Ваша фантазия не знает границ, оригинальным идеям нет конца. Но важно смотреть на вещи практически и не забывать о делах не слишком увлекательных, но все же требующих внимания.
Гороскоп Козерог. Сегодня Козерогам важно не только в полной мере использовать положительные стороны момента, но и десятой дорогой обходить опасности. Звезды настоятельно советуют сохранять хладнокровие, верить в себя при сложном повороте событий и не злоупотреблять властью, если судьба на вашей стороне.
Гороскоп Водолей. День благоприятен для серьезных деловых контактов и восстановления дружеских связей, которые окажутся довольно прочными. Вместе с друзьями стройте планы на будущее в области политики, бизнеса, искусства.
Гороскоп Рыбы. Сегодня вам грозят недоразумения на службе. Из-за необоснованных обвинений или критических замечаний ваши терпение и способность плодотворно работать даже в самых тяжелых условиях могут лопнуть.