В ПОКРОВСЬКОМУ РАЙОНІ ПЕРЕКИНУЛАСЬ ФУРА

ДТП сталася вчора близько 20.00 на автодорозі Олександрівка- Покровськ-Константинопіль в районі с. Пісчане. Постраждалих в аварії немає, повідомляє Покровський відділ поліції.
На місці події виїхала група реагування патрульної поліції Покровського відділу поліції, яка встановила, що водій вантажівки «MAN» з причепом не обрав безпечну швидкість руху, в результаті чого не впорався з керуванням та перекинувся. Вантажівка перевозила 20 тон соняшникового насіння.
Відносно водія правоохоронці склали адміністративний протокол за ст. 124 «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу, автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, дорожніх споруд чи іншого майна» Кодексу України про адміністративні правопорушення.