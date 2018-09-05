ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 6 ВЕРЕСНЯ 05.09.2018 Цікаво знати Комментариев нет Події1716 — у Бостоні закінчилося будівництво першого американського маяка.1770 — почалося будівництво Олександрівського форштадта, з якого згодом виросло місто Олександрівськ (тепер Запоріжжя)1776 (ніч проти 7 вересня) — під час війни північно-американських штатів за незалежність американська субмарина Turtle провела першу у світі підводну атаку (спроба підірвати британський корабель Eagle)1819 — Томас Бланчард запатентував токарний верстат1852 — у Манчестері відкрита перша безкоштовна бібліотека Великої Британії1859 — в дагестанському аулі Гуніб російські війська полонили імама Шаміля, духовного та політичного лідера мусульман Північного Кавказу, чим припинили регулярний спротив народів Чеченії та Дагестану1873 — створена Шотландська федерація футболу, одна з найстарших у світі1885 — Князівство Болгарія і напівавтономна область Османської імперії Східна Румелія оголосили про своє об’єднання1891 — зійшовши з пароплава «Орегон» у порту Квебек, уродженці с. Небилів Іван Пилипів і Василь Єлиняк започаткували хвилю української еміґрації до Канади1928 — Рада Народних Комісарів УСРР затвердила новий український правопис («скрипниківський»), який діяв до 1933 р.1952 — у Женеві підписана Всесвітня конвенція про авторське право1968 — під час запису так званого «Білого альбому» Бітлз Ерік Клептон записав гітарне соло для пісні Джорджа Гаррісона While My Guitar Gently Weeps.1974 — офіційне відкриття АЕС «Козлодуй» у Народній Республіці Болгарія1989 — через комп’ютерну помилку 41 тисяча парижан одержали листи, які сповіщали про те, що замість порушень правил дорожнього руху ними скоєні вбивства й грабежі.1991 — На засіданні Держради СРСР (органу, створеного V позачерговим З’їздом народних депутатів) під головуванням Михайла Горбачова визнано незалежність Литви, Латвії та Естонії.2007 — Національний банк України випустив у обіг пам’ятну монету «Іван Богун» із серії «Герої козацької доби» Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ