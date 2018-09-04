ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 4 ВЕРЕСНЯ 04.09.2018 Цікаво знати Комментариев нет 476 — голова германських найманців на римський службі Одоакр скинув останнього імператора Західної Римської Імперії Ромула Августула. Традиційно ця дата вважається датою падіння Західної Римської імперії.1837 — Американський винахідник Семюел Морзе розробив електромеханічний телеграфний апарат для передавання й приймання повідомлень знаками (азбука Морзе).1870 — Після зречення Наполеона III, котрий здався в полон пруським військам після поразки біля Седана, Жюль Фавр і Леон Гамбетта проголосили в Парижі Третю республіку і сформували уряд національної оборони.1885 — У Нью-Йорку відкрилося перше в США кафе самообслуговування.1886 — Останній американський індіанець — воїн, Джеронімо здався в Аризоні. Після ув’язнення він став фермером та радником армії США.1888 — Американець Джордж Істмен отримав патент на фотокамеру, котра працювала на плівці, що скручувалась в рулон, і зареєстрував свою торгову марку — «Кодак»1918 — Війська США висадилися в Архангельську для інтервенції у громадянській війні в Росії. До кінця інтервенції 174 з них загинуло.1920 — Головнй Отаман армії УНР С.Петлюра затвердив «Інструкцію для військових агентів і для осіб, які їх заступають», де вперше викладено концептуальні підходи до форм і методів діяльності військових аташе Української Народної Республіки.1938 — Створено Українську Національну Оборону («Карпатська Січ»), яку очолив Степан Росоха.1965 — У київському кінотеатрі «Україна» під час прем’єри фільму «Тіні забутих предків» відбувся мітинг протесту проти нової хвилі політичних репресій серед української інтелігенції.1991 — Київ. Над будинком Верховної Ради піднято синьо-жовтий прапор.1996 — Колумбійські партизани атакували державні воєнні бази, у відповідь на засоби анти-кокаїнової війни в країні. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ