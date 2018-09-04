З ПОЧАТКУ РОКУ ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ ПОКРОВСЬКОЇ ОПЕРАТИВНОЇ ЗОНИ ІЗ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ВИЛУЧЕНО БІЛЬШЕ 4 ТИСЯЧ БОЄПРИПАСІВ

Граната – «на згадку», набої – «на всяк випадок», вибухівка – «для риболовлі» — саме так найчастіше виправдуються власники заборонених небезпечних предметів, яких викрили співробітники поліції. Так, за 8 місяців поточного року правоохоронцями Покровського відділу поліції відкрито 60 кримінальних проваджень за незаконне зберігання зброї та боєприпасів.
Головне завдання співробітників поліції – це забезпечення безпеки громадян, профілактика та розкриття правопорушень. Одним з пріоритетних напрямків профілактичних заходів є припинення трафіку нелегальної зброї, боєприпасів та вибухівки.
Аби своєчасно виявити смертельно небезпечні предмети, співробітники поліції Покровської оперзони щоденно несуть службу на залізничних та автовокзалах, блокпостах, у відділеннях служб експрес-доставки вантажів. Наряди поліції ретельно перевіряють вантаж та багаж пасажирів, сумки перехожих та проїжджаючі автівки. Це дозволяє не тільки попередити ввезення зброї та боєприпасів на територію прифронтового регіону, а й блокувати їх витік на мирну українську територію.
Так, за 8 місяців 2018 року слідчими Покровського відділу поліції та його структурних підрозділів відкрито 60 кримінальних проваджень відносно громадян за незаконне зберігання зброї та боєприпасів. Із незаконного обігу на території Покровської оперзони вилучено 70 гранат, 6 пістолетів, 6 автоматів, 4 гранатомети, та більше 4000 набоїв різного калібру.
Нагадуємо, що всі громадяни, які добровільно здали до поліції зброю, вибухові речовини та боєприпаси, звільняються від кримінальної відповідальності. Це передбачено ч.3 ст.263 Кримінального кодексу України.
Покровський відділ поліції Донецької області