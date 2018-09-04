ГОРОСКОП НА 4 ВЕРЕСНЯ

Гороскоп Овен. День тяжелый, чреватый ошибками в сфере профессиональной деятельности и недоразумениями в личных отношениях. Отношения с партнерами, друзьями и близкими людьми будут проверяться на устойчивость.
Гороскоп Телец. Сегодня Тельцам пригодится общительность. Дополнив это качество приветливостью и гибкостью, вы «придетесь ко двору» в любой ситуации и в любом сообществе.
Гороскоп Близнецы. Сегодня Близнецы обаятельны, общительны и немного идеалистичны. Звезды на вашей стороне и готовы исправить ваши мелкие промахи, но даже при таком раскладе ваши «розовые очки» иногда будут усложнять вам жизнь.
Гороскоп Рак. Это не лучший день для экспериментов. Лучше отдать предпочтение методам, которые были придуманы и проверены до вас.
Гороскоп Лев.Обратитесь за моральной поддержкой к людям, которым вы полностью доверяете. Надежные друзья никогда вас не обманут и не предадут, в этом вы можете быть полностью уверенными.
Гороскоп Дева. Сегодня Дева будет испытывать трудности с самоорганизацией и дисциплиной. Удержаться в этот день в привычных рамках будет на удивление трудно, хотя именно к этому Дева и будет стремиться.
Гороскоп Весы. Сегодня у вас опять разгрузочный день. Не спешите избавляться от вкусных продуктов — для начала освободитесь от негативных мыслей
Гороскоп Скорпион. Вам могут неожиданно устроить сегодня настоящую сцену ревности. Виною тому будет ваше недавнее поведение, которое вы сами считаете вполне нормальным.
Гороскоп Стрелец. Жизненный потенциал на высоком уровне, однако избыток внутренней энергии может оказаться для вас разрушительным. Звезды предостерегают от ссор на почве ревности или обид на почве уязвленного самолюбия.
Гороскоп Козерог.Постарайтесь сегодня найти время для собственного духовного развития. Козероги, не считайте себя всемогущими, не пытайтесь переделать то, что невозможно.
Гороскоп Водолей. У Водолея велики шансы достичь всего, что он желает. Вы даже способны возглавить космическую одиссею, если правильно расставите приоритеты.
Гороскоп Рыбы. Сегодня может появиться уникальная работоспособность, в результате чего вы будете способны получить небывалые успехи во всем.