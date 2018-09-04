В НБУ НАПЕЧАТАЛИ НОВЫЕ 20-ГРИВНЕВЫЕ БАНКНОТЫ

Национальный банк Украины уже напечатал новые банкноты номиналом в 20 гривен, дизайн которых был презентован в июле нынешнего года. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.
«Банкноты образца 2003 и 2018 годов будут находиться в обращении одновременно. После введения в обращение новых 20-гривневых банкнот гражданам не нужно обменивать банкноты старого образца на новые», — указали в финансовом учреждении.
В НБУ отметили, что постепенно намерены заместить новыми банкнотами старые поврежденные купюры образца 2003 года.
«Постепенно в обращении будет становиться больше новых 20-гривневых банкнот из-за замены изношенных», — отметили в пресс-службе.
Как известно, новая 20-гривневая купюра наследует по дизайну банкноты номиналом в 50 и 100 гривен. При разработке был сохранен ее зеленый цвет и размер, но портрет Ивана Франко «подвинули» с правой стороны в центр. Из элементов защиты на банкноте присутствуют водяные знаки, защитная лента, сквозной элемент, оптически-сменный элемент, латентное изображение, рельефные элементы, микротексты.