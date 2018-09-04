БІЛЬШЕ ШЕСТИ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ВТРАТИВ МЕШКАНЕЦЬ МИРНОГРАДУ, ВИРІШИВШИ КУПИТИ В ІНТЕРНЕТІ МОПЕД

Схема, за якою «працював» шахрай була стандартною: хибне оголошення на сайті, приваблива ціна і єдина умова – передоплата за товар. Так, як тільки потерпілий перерахував необхідну суму за своє замовлення, продавець зник разом із своєю об’явою. Правоохоронці встановлюють особу шахрая.
До чергової частини Мирноградського відділення поліції звернувся 29-річний місцевий мешканець із проханням допомогти йому розшукати невідомого, який обманним шляхом заволодів його грошима. З’ясувалося, що потерпілий захотів купити собі мопед. Для цього чоловік знайшов в інтернеті оголошення, в якому пропонувався «залізний кінь» за доступною ціною. Потерпілий по телефону зв’язався із продавцем і в телефонній розмові чоловіки домовилися, що покупець спочатку перерахує гроші на банківську картку постачальника, а вже потім той доставить покупцю транспортний засіб. Загально перерахована сума становила 6 тисяч 150 гривень. Лише коли термін доставки був вичерпаний, постраждалий почав хвилюватися й дзвонити власнику мопеда, однак той разом із своїм оголошенням «розчинився у повітрі».
Наразі слідчими відкрито кримінальне провадження за ст.190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3-х років обмеження волі.
Правоохоронці нагадують: здійснювати покупки в інтернеті слід дуже обережно. Аби застерегти себе від неприємностей і не втрати грошей, краще застосовувати готівкові розрахунки і лише при отриманні товару.
Покровський відділ поліції Донецької області