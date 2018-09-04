БЮДЖЕТИ ДОНЕЧЧИНИ ПОПОВНЕНО БІЛЬШЕ 3,9 МЛРД ГРИВЕНЬ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК

За 8 місяців 2018 року до бюджетів всіх рівнів надійшло 3 941,5 млн грн податку на прибуток. Надходження до держбюджету склали 3 535,5 млн грн, що в 3,5 рази, або на 2537,2 млн грн більше минулорічних показників.
Декларації з податку на прибуток підприємств за І півріччя 2018 року подали 566 платників Донеччини. Сукупна сума задекларованих обсягів доходів перевищила 40,6 млрд грн проти 34,1 млрд грн за І півріччя 2017 року. Сума нарахованого податку на прибуток за І півріччя 2018 року склала 274,8 млн грн, аналогічний показник у минулому році становив 162,2 млн гривень. Зріс і нарахований податок до сплати – на 59,2 млн грн більше, ніж у 2017 році (154,9 млн грн за І півріччя 2018 року проти 95,7 млн грн аналогічного періоду 2017 року).
Також спостерігається і зростання надходжень до місцевих бюджетів, так як 10 відсотків податку на прибуток підприємств залишається на місцях, сюди ж входить і 100 відсотків від оподаткування прибутку комунальних підприємств. Так, за 8 місяців 2018 року надходження до місцевих бюджетів Донецької області склали 406 млн грн, а це майже в 3 рази більше, ніж торік (минулорічні показники складають 136,7 млн гривень).
Позитивна динаміка надходжень до бюджетів усіх рівнів досягнута завдяки злагодженій роботі органів фіскальної служби Донеччини та сумлінному ставленню платників податків до сплати податкових зобов’язань.