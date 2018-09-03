ПРО СПРАВЛЯННЯ РЕНТНОЇ ПЛАТИ ЗА КОРИСТУВАННЯ НАДРАМИ (НОВІ СВЕРДЛОВИНИ)

Покровсько — Добропільське управління ГУ ДФС у Донецькій області доводить до відома платників рентної плати за користування надрами для видобування природного газу лист Державної фіскальної служби України № 25740/7/99-99-12-03-04-17 від 20.08.2018 «Про справляння рентної плати за користування надрами (нові сведловини)».
«Державна фіскальна служба України, керуючись п.п. 2, 20 п. 6 Положення про Державну фіскальну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року № 236, з метою виконання покладених на неї завдань з адміністрування податків і зборів, забезпечення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою їх нарахування повідомляє про таке.
Статтею 252 Податкового кодексу України (далі — Кодекс) платникам рентної плати за користування надрами в частині видобування природного газу надано право застосування преференційної ставки плати для обсягів природного газу, що видобутий із нових свердловин починаючи з 2018 року.
У визначенні терміну нової свердловини для цілей обчислення зобов’язань з рентної плати за користування надрами в частині видобування природного газу, що затверджене п.п. 14.1.124 і п.14.1 ст. 14 Кодексу, встановлено, що основною ознакою свердловини є їх буріння від «донної поверхні суходолу».
Оскільки Кодекс не містить визначення терміну «донна поверхня суходолу», який, очевидно, визначає технологічні або геологічні умови виконання бурових робіт з будівництва свердловин, то згідно із п. 5.3 ст. 5 Кодексу терміни використовуються у значенні, встановленому іншими законами.
З огляду на викладене та з метою однозначності ідентифікації пов’язаних із оподаткуванням об’єктів, які створюють ресурс видобутих корисних копалин, для яких застосовуються преференційні ставки оподаткування рентною платою за користування надрами в частині видобування природного газу, ДФС звернулася листами до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Державної служби геології та надр України з проханням поінформувати про визначення терміну «донна поверхня суходолу» у галузевому законодавстві, наприклад. Кодексі України про надра, Гірничому законі України, Законі України «Про нафту і газ».
Згідно з листами, наданими Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Державною службою геології та надр України термін «донна поверхня суходолу» не визначено чинними нормативно-правовими законодавчими актами України. Таким чином, у платників рентної плати за користування надрами для видобування природного газу відсутні підставі для застосування преференційних ставок оподаткування рентною платою в частині свердловин, які без відповідного законодавчого підтвердження віднесені до «нових»».
Покровсько — Добропільське управління
ГУ ДФС у Донецькій області