ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ: ПРОТЯГОМ ВИХІДНИХ РЯТУВАЛЬНИКИ 97 РАЗІВ ЗАЛУЧАЛИСЬ ДО ГАСІННЯ ПОЖЕЖ НА ВІДКРИТИХ ТЕРИТОРІЯХ

На Донеччині оголошено найвищий ступінь пожежної небезпеки. Це провокує чисельні пожежі у природних екосистемах.
Так, протягом вихідних рятувальники Донеччини 97 разів залучались до гасіння пожеж на відкритих екосистемах. Найбільш масштабними були загоряння у м. Світлодарськ – 3 га сухої трави, Дружківка – 4 га сухої трави, у Слов’янському, Ясинуватському, Волноваському та Маншському районах. Крім того, двічі горіла лісова підстилка на території Лиманського лісгоспу.
Одна із найбільш розповсюдженіших причин подібних загорянь – необережне поводження з вогнем. Рятувальники закликають громадян більш відповідально ставитися до правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі у природних екосистемах.
ГУ ДСНС України у Донецькій області