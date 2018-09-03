ГОРОСКОП НА 3 СЕНТЯБРЯ

Гороскоп Овен. Если совсем недавно вы обманули близкого человека и решили, что маленькая ложь сошла вам с рук, то правда может все же всплыть на поверхность.
Гороскоп Телец. Телец будет все делать ради того, чтобы мечты сбылись. Постарайтесь сначала распланировать желания, разложить их по полочкам, а потом браться за реализацию.
Гороскоп Близнецы. Сегодня возможны затруднения в новых делах. Необходимо переосмысление намеченных целей.
Гороскоп Рак. Двойственный день, события которого повергнут Раков в уныние. Не исключена неприятная ситуация, в которой Раки будут выглядеть довольно неприглядно.
Гороскоп Лев. Львам не стоит расстраиваться, если воскресным утром придется заниматься делами. Звезды подсказывают, что вы справитесь с ними быстро, либо сами обстоятельства вынудят вас поставить в них точку.
Гороскоп Дева. Амбициозность и агрессивность в отношениях с окружающими, желание главенствовать, самоуверенность могут натолкнуться на непонимание и вызовут протест со стороны близких и родственников.
Гороскоп Весы. Вам сегодня по плечу все новое, начиная от работы, заканчивая отношениями. Случайно попавшая к вам информация может оказаться очень полезной.
Гороскоп Скорпион. Сегодня Скорпион может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным.
Гороскоп Стрелец. Этот день крайне неблагоприятен для командировок, покупок, заключения браков, сделок. Негативные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о будущем.
Гороскоп Козерог. В важных делах старайтесь рассчитывать только на свои силы. Едва ли сегодня кто-то сможет помочь вам, а советы со стороны часто оказываются бесполезными.
Гороскоп Водолей. В начале дня Водолеев могут ждать обязанности. Возможно, вам придется заняться технической проблемой или уделить время домашнему хозяйству.
Гороскоп Рыбы. Возможно новое знакомство для Рыб, которое не окажется длительным, но подарит незабываемые радостные воспоминания. Стоит выговориться, так что подыщите себе приятного слушателя.