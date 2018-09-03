ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 3 ВЕРЕСНЯ 03.09.2018 Цікаво знати Комментариев нет 1189 — Річард Левине Серце коронувався на англійський престол як Річард I.1609 — англійський мореплавець Генрі Гудзон відкрив гавань, навколо якої згодом виник Нью-Йорк.1783 — завершення американської війни за незалежність, яка тривала з 1775 року (цього дня в Парижі було підписано договір між Королівством Великої Британії, її 13 колишніми колоніями, Іспанською імперією та Королівством Франція — Велика Британія визнала незалежність США).1791 — утвердження першої Конституції у Королівстві Франція.1838 — в Києві відкрили Інститут шляхетних дівчат.1864 — в Стокгольмі потужний вибух знищив лабораторію Альфреда Нобеля. При цьому загинув його молодший брат Еміль. Через три роки Альфред Нобель отримав патент на відкриття динаміту.1866 — у Женеві почався I конгрес I Інтернаціоналу (Міжнародного Союзу Робітників). У ньому взяли участь 60 делегатів від 25 робітничих організацій Великої Британії, Французької імперії, Швейцарії та Німеччини. Конгрес ухвалив резолюції про запровадження 8-годинного робочого дня, обмеження праці дітей і підлітків, охорону праці жінок, створення професійних спілок робітників, загальне озброєння народу.1912 — у Великій Британії почав роботу перший у світі консервний завод.1914 — добровольчий легіон Українських Січових Стрільців (УСС), створений у Львові в серпні, склав присягу на вірність Австро-Угорській імперії.1914 — американка Мері Фелпс Джекобс винайшла бюстгальтер.1939 — об 11.15, через 15 хвилин після закінчення терміну британського ультиматуму щодо виводу німецьких військ з Польської республіки, прем’єр-міністр Невілл Чемберленоголосив, що Велика Британія вступає у війну з Третім Рейхом. Її підтримали Австралія, Нова Зеландія та Британська Індія. О 15:00 війну Третьому Рейху оголосила й Французька республіка.1941 — У Дніпропетровську розпочав роботу Південний крайовий провід ОУН, під керівництвом Святослава Вовка.1943 — британські війська під проводом маршала Монтґомері висадились на півдні Королівства Італія. Цього ж дня італійський уряд на секретних переговорах погодився на капітуляцію.1944 — американські та британські війська визволили від нацистів столицю Бельгії Брюссель.1950 — перегонами на трасі в Монці (Італія) завершився перший чемпіонат світу «Формула-1».1953 — Микиту Сергійовича Хрущова обрано першим секретарем ЦК КПРС.1953 — набула чинності Європейська Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод.1959 — японська корпорація «Соні» почала випуск транзисторних радіоприймачів.1971 — СРСР, Велика Британія, США і Франція підписали чотиристоронню угоду про статус Західного Берліна: три західні держави зберігали в ньому свої війська, було наголошено, що Західний Берлін не є частиною ФРН, а Радянський Союз зобов’язувався полегшити переміщення вантажів і людей між ФРН і Західним Берліном.1971 — проголошено незалежність Катару.1973 — у Києві відкрито пам’ятник Лесі Українці1999 — у Франції суддя припинив справу проти 9 папараці, які переслідували машину з британською принцесою Діаною у ніч її загибелі (31 серпня 1997 року). Винним в інциденті визнали водія авто, який був на підпитку, їхав з перевищенням швидкості і не впорався з керуванням.2000 — у Києві створений популярний російськомовний дівочий музичний гурт ВІА Гра.2005 — Збірна України з футболу вперше в своїй історії здобула право виступити на Кубку Світу.2014 — в селі Побєда на Луганщині російські бойовики здійснили обстріл з реактивних установок «Смерч» та фактично зруйнували селище. В результаті бомбардувань була теж знищена військова база 3-го батальйону територіальної оборони Львівщини «Воля», що знаходилась поблизу села.Народились1856 — Луїс Салліван, архітектор, творець перших хмарочосів.1862 — Тарковський Олександр Карлович, український поет, письменник, журналіст, громадський діяч. Батько Арсенія Тарковського, дід Андрія Тарковського, брат Надії Тарковської, свояк і вихованець Івана Тобілевича (Карпенка-Карого).1869 — Фріц Прегль, австрійський хімік, Нобелівський лауреат 1923 року «за винахід методу мікроаналізу органічних речовин» (пом. 1930)1875 — Фердинанд Порше, австрійський автоконструктор, творець Volkswagen Beetle, німецького танку «Тигр», серії спортивних авто Porsche (пом. 1951).1879 — Олександр Астряб, математик-методист, професор, заслужений діяч науки України з 1944. Автор праць з методики викладання математики в середній школі (пом. 1962)1892 — Микола Ковалевський, політичний та державний діяч, публіцист (пом. 1957)1899 — Френк Макфарлейн Бернет, австралійський імунолог, лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини 1960 року «за відкриття штучної іммунної толерантності»(спільно з Пітером Медаваром) (помер 1985).1905 — Карл Девід Андерсон, американський фізик, першовідкривач позитрону (1932), Нобелівський лауреат 1936 року (пом. 1991)1915 — Мемфіс Слім (справжнє ім’я Джон Лен Четмен), американський блюзовий піаніст, співак і композитор (пом. 1988).1928 — Дональд Фішер, американський підприємець і філантроп, засновник світової мережі магазинів одягу Gap1953 — Жан-П’єр Жене, французький кінорежисер («Амелі», «Тривалі заручини»).1965 — Чарлі Шин (Карлос Естевес), американський кіноакторПомерли1658 — Олівер Кромвель, вождь англійської революції (нар. 1599)1963 — Лев Долинський, український мистецтвознавець (нар. 1906)1987 — (в еміграції) київський письменник Віктор Некрасов (нар. 1911).1988 — Утевський Арон Михайлович, український біохімік, член-кореспондент АН УРСР. Автор філософських і літературних творів. Tweet Pin It Додати коментар Отменить ответ