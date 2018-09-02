ГОРОСКОП НА 2 ВЕРЕСНЯ

Гороскоп Овен. Звезды советуют Овну больше внимания уделить близким людям, не боясь укутать их своей заботой и нежностью. Новые возможности появятся в работе и достижении материальных целей.
Гороскоп Телец. Для того чтоб все успеть Тельцам необходимо правильно распланировать свой день. События сегодняшнего дня будут напоминать сюжет грустной сказки.
Гороскоп Близнецы. Сегодня у многих может проясниться вопрос с работой. Поиски наконец увенчаются успехом, и у вас почти не останется времени на житейские проблемы.
Гороскоп Рак. Не исключено, что вам придется отстаивать свои взгляды или требовать от партнера исполнения данных обязательств. Звезды рекомендуют активно защищать свои интересы.
Гороскоп Лев. Перспективный период для тех, кто изо всех сил пытается наладить разорванные раньше отношения. Вы можете смело звонить своей бывшей половинке и предлагать встречу с целью примирения.
Гороскоп Дева. Сегодня Дева будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели она не ставила перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки.
Гороскоп Весы. Звезды приготовили для Весов не только новый, но и крутой поворот в карьере. Ваши мечты начинают сбываться с такой скоростью, что вы даже радоваться не успеваете.
Гороскоп Скорпион. Серьезные трудности в этот день едва ли возникнут. Однако мелкие неприятности не исключены, а расстраиваетесь вы из-за них больше, чем следовало бы.
Гороскоп Стрелец. Внимания Стрельцов требует повседневность с ее заботами, из-за чего более приятные планы могут быть отложены. Не исключено, что наряду с домашними делами вам придется заниматься служебной рутиной.
Гороскоп Козерог. Сегодня залог успеха Козерогов — спокойствие. Приветствуется отсутствие спешки и суеты. Не рекомендуется чересчур интенсивное общение, напряженная творческая и умственная деятельность.
Гороскоп Водолей. Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Негативные события первой половины дня могут привести ко многим проблемам в отношениях с окружающими.
Гороскоп Рыбы. Рыбы сами напугали себя тем, что ничего не могут и не знают. Откуда такая жуткая хандра и самопоедание? Если не истребите эти качества, то надеяться на карьеру не стоит