ГОРОСКОП НА 1 ВЕРЕСНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Попереду у вас на рідкість вдалий період — початок нового річного кола. Справи підуть в гору, а слідом за ними — і матеріальні блага. Сприятливий час для важливих змін у всіх сферах життя триватиме. Повною мірою реалізуйте свої честолюбні амбіції.
Телець (21.04 — 21.05)
Життєвий потенціал на високому рівні, проте ви зможете домогтися повного успіху тільки за умови, що будете рахуватися з думкою оточуючих, поважати ділові якості партнерів і не прагнути до беззаперечного лідерства – надлишок вашої внутрішньої енергії може виявитися руйнівним для справи.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сьогодні можуть з’явитися хороші можливості для просування в кар’єрі, освіті, суспільній діяльності і фінансового процвітання. Не пропустіть чудові умови для плідної роботи. Не виключено, що велика сума грошей піде на дрібниці.
Рак (22.06 — 23.07)
В цей день ймовірна глибока образа, яку завдасть вам хтось з близького оточення. На здоров’я це може відбитися безсонням, запамороченням. У цей час рекомендується не позбавляти себе солодкого десерту ні під яким приводом — ви заслужили трохи задоволення.
Лев (24.07 — 23.08)
Вплив зірок може виражатися в підвищеній стомлюваності, сонливості, зниження тонусу. Постарайтеся не братися за виконання відповідальних доручень, підписання важливих документів. Ділові зустрічі з малознайомими партнерами перенесіть на більш пізній термін.
Діва (24.08 — 23.09)
Цей день може виявитися продуктивним. Вам вдасться підвищити дисципліну в колективі, поліпшити організацію праці, зміцнити свої службові позиції, загалом, використати з користю виникаючі можливості. Ви зможете досягти повного здійснення своїх бажань.
Терези (24.09 — 23.10)
Сьогодні може активізуватися взаємодія з друзями, однодумцями, різними громадськими організаціями або клубами за інтересами. Призначайте на цей день заходи, так як ви можете продемонструвати у всій красі свої достоїнства і таланти.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Сімейні клопоти можуть опинитися в центрі уваги. Багатьом Скорпіонам доведеться займатися оформленням документів, залагоджувати справи дітей, батьків або інших домочадців. Занепокоєння принесе і саме житло.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Сьогодні зростуть природна комунікабельність і рухливість Стрільців. Вони будуть мати успіх у всіх сферах діяльності, заснованих на спілкуванні. Відмінний момент для вирішення колективних і службових питань, організації творчих зустрічей, спортивних змагань.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Ймовірно, сьогодні вам буде важко організувати свій день. Брак часу, непотрібна метушня, сварки через дрібниці здатні зіпсувати настрій кому завгодно. Для «розрядки атмосфери» нічого не робіть, нікуди не поспішайте, попросіть вибачення у близьких, самі простіть їх.
Водолій (21.01 — 19.02)
День передбачає сумніви, невпевненість і боягузтво. Про багато ваших перевагах ніхто не дізнається, а ваш партнер врешті-решт вирішить, що йому слід знайти собі кого-небудь, хто буде вести себе більш активно.
Риби (20.02 — 20.03)
Хвороба цього дня може мати гострий характер, чим активніше вона проявляється, тим легше її лікувати, симптоми видно відразу. Дуже хороший день для операцій. В цей період буде корисний курс активної терапії. Уникайте сварок і агресії — вони можуть підвищити ймовірність нещасного випадку.