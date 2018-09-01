ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 ВЕРЕСНЯ 01.09.2018 Варто знати Комментариев нет 1804 — німецький астроном Карл Гардінг відкрив третій астероїд Юнону1819 — Вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».1859 — Керрінгтон і Годжсон незалежно відкрили спалахи на Сонці1866 — Відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса — Балта довжиною 257 верст.1898 — Відкрився Київський політехнічний інститут. Ідея його створення була висловлена ще у 1880 році, та перші збори установчого комітету відбулися лише у 1896. Першим директором Політехнічного інституту 30 січня 1898 р. було призначено професора Віктора Львовича Кирпичова, а першим головою Комісії на випускних іспитах, у 1903 році став Дмитро Менделєєв.1919 — В ніч з 31 серпня на 1 вересня, внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.1923 — Великий кантоський землетрус у Східній Японії.1939 — Третій Рейх вчинив збройний напад на Польську республіку, з якого бере початок Друга Світова війна в Європі.1964 — У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: «Україна».1996 — В Україні запроваджено національну валюту — гривню.2001 — Покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув’язненням.2008 — прем’єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ