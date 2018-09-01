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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 1 ВЕРЕСНЯ

01.09.2018 Варто знати Комментариев нет

  • 1804 — німецький астроном Карл Гардінг відкрив третій астероїд Юнону
  • 1819 — Вперше поставлено на сцені Полтавського театру п’єсу Івана Котляревського «Наталка Полтавка».
  • 1859 — Керрінгтон і Годжсон незалежно відкрили спалахи на Сонці
  • 1866 — Відкриття залізничної магістралі на ділянці Одеса — Балта довжиною 257 верст.
  • 1898 — Відкрився Київський політехнічний інститут. Ідея його створення була висловлена ще у 1880 році, та перші збори установчого комітету відбулися лише у 1896. Першим директором Політехнічного інституту 30 січня 1898 р. було призначено професора Віктора Львовича Кирпичова, а першим головою Комісії на випускних іспитах, у 1903 році став Дмитро Менделєєв.
  • 1919 — В ніч з 31 серпня на 1 вересня, внаслідок тактичних прорахунків командування (генерал Кравс) столицю України було здано денікінцям під орудою генерала Бредова.
  • 1923 — Великий кантоський землетрус у Східній Японії.
  • 1939 — Третій Рейх вчинив збройний напад на Польську республіку, з якого бере початок Друга Світова війна в Європі.
  • 1964 — У Києві відкрито перший в Україні широкоформатний кінотеатр: «Україна».
  • 1996 — В Україні запроваджено національну валюту — гривню.
  • 2001 — Покарання стратою в українському судочинстві замінено довічним ув’язненням.
  • 2008 — прем’єрний показ українського телевізійного мультсеріалу Легенди України.

 

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