У ЦЕНТРІ ЗАЙНЯТОСТІ ПРОЙШОВ МІНІ-ЯРМАРОК ВАКАНСІЙ

З метою підбору працівників 31 серпня 2018 року Покровським міським центром зайнятості було організовано міні-ярмарок вакансій за наступними посадами : «Оператор ПК», «Комірник», «Продавець». В ярмарку взяли участь 13 осіб, які перебувають на обліку у Покровському міському центрі зайнятості Донецької області.
«Головна мета служби зайнятості – щоб кожен українець мав достойну роботу із гідною заробітною платою, а кожен роботодавець був забезпечений кваліфікованими кадрами, які працюють на розвиток країни», — розпочала заступник директора Покровського міського центру зайнятості Наталія Воробйова.
Під час заходу безробітних проінформували про особливості та умови праці, рівень заробітної плати, графік роботи та майбутні посадові обов’язки. Присутні були зацікавлені роботою та кожен із безробітних отримав рекомендацію задля проходження індивідуальної співбесіди та ознайомленням із умовами праці.
По завершенню, усі присутні мали змогу особисто поспілкуватись із представником організації.