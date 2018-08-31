СУДИТИМУТЬ ПІДПРИЄМЦЯ, ЯКИЙ НЕЗАКОННО ВИКОРИСТОВУВАВ ДЛЯ ВЛАСНИХ ПОТРЕБ ПОНАД 180 ГА ДЕРЖАВНОЇ ЗЕМЛІ

Слов’янською місцевою прокуратурою скеровано до Краснолиманського міського суду для розгляду по суті обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, який обвинувачується у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.197-1 (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному власнику) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що спричинило тяжкі наслідки) КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у вересні 2015 року директор підприємства незаконно зайняв земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею понад 180 га, розташовані на території Рідкодубівської сільської ради Лиманського району, та використовував їх для власного сільгоспвиробництва.
Відповідно до розрахунку Держгеокадастру у Донецькій області, розмір спричиненої таким чином державі матеріальної шкоди склав 563 тис грн.
На теперішній час розслідування злочинної діяльності чоловіка завершено.
Максимальне покарання за санкціями інкримінованих статей – позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Прес-служба прокуратури Донецької області