Народні прикмети на 31 серпня
- Не встигнеш посіяти жито до Фрола — буде поганий урожай у наступному році
- Не можна працювати на конях у цей день. Навпаки, коня, за прикметою, потрібно обов’язково добре нагодувати. Також заборонено 31 серпня запрягати вози й випалювати тавро на скотині. Коней належало обов’язково окропити святою водою, щоб вони не хворіли, були міцними і змогли пережити навіть сувору зиму.
- Кінь часто перебирає ногами і фиркає — чекай негоди
- Висмикували полин і дивилися, яким був її корінь. Якщо корені товсті, то, по цій прикметі, можна чекати хорошого врожаю на наступний рік.