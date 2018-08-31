МОЗ ЗАКЛИКАЄ НЕ ПРОВОДИТИ ШКІЛЬНІ ЛІНІЙКИ

У розвинених країнах світу немає лінійок на 1 вересня. Це правильно, передусім, з медичної точки зору.
З року в рік у різних регіонах країни діти непритомніють внаслідок тривалого стояння на шкільних лінійках. У сонячну погоду дитина може отримати тепловий удар чи опік шкіри, знепритомніти, почати блювати, почуватись дезорієнтованою. Так само не додасть здоров’я стояння під дощем.
За будь-якої погоди — сонячної чи хмарної — є небезпечними ультрафіолетові промені, і їх найбільша активність найчастіше припадає на час проведення шкільних лінійок.
Не є панацеєю проведення лінійок у приміщеннях, оскільки підвищується ризик інфікування всіх дітей від однієї дитини, яка є джерелом інфекції. А задуха чи перебування в погано вентильованих приміщеннях теж може призвести до втрати свідомості та інших порушень зі здоров’ям – йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров’я України.
Щоби убезпечити дітей від негативних наслідків, психотерапевти радять подбати про знайомство та здруження дітлахів — зібратись разом, познайомитись з новачками, почаювати, поділитись літніми враженнями чи зробити щось інше командотворче.
Якщо уникнути лінійки неможливо, то перед цим заходом слід забезпечити дітям можливість порухатись та наговоритись.
Доброю ідеєю є пояснити дітлахам навіщо потрібен подібний захід та яка роль їхнього класу в ньому. МОЗ України закликає місцеву владу, керівників шкіл, вчителів та батьків вберегти дітей та їх рідних від невиправданих ризиків.