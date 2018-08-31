МАТЕРІ, ЯКА ВДАРИЛА СИНА НОЖЕМ, ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У СКОЄННІ ТЯЖКОГО ЗЛОЧИНУ

У Мангушському районі Донецької області жінці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.
Під час досудового розслідування, яке проводиться під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури № 1 встановлено, що між 47-річною матір’ю та 20-річним сином виникла сварка: мати дорікала сина в тому, що він довгий час не працює і живе за її рахунок. На ґрунті взаємних образ розлючена жінка умисно нанесла синові два удари ножем в область грудної клітини.
Незважаючи на поранення, чоловік зумів вчасно покинути будинок та звернутися по допомогу до друзів, які і викликали «швидку». На даний час потерпілого прооперовано та його життю нічого не загрожує.
Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
Досудове розслідування триває.
Прес-служба прокуратури Донецької області