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МАТЕРІ, ЯКА ВДАРИЛА СИНА НОЖЕМ, ПОВІДОМЛЕНО ПРО ПІДОЗРУ У СКОЄННІ ТЯЖКОГО ЗЛОЧИНУ

31.08.2018 Новини Комментариев нет

У Мангушському районі Донецької області жінці повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України.

Під час досудового розслідування, яке проводиться під процесуальним керівництвом Маріупольської місцевої прокуратури № 1 встановлено, що між 47-річною матір’ю та 20-річним сином виникла сварка: мати дорікала сина в тому, що він довгий час не працює і живе за її рахунок. На ґрунті взаємних образ розлючена жінка умисно нанесла синові два удари ножем в область грудної клітини.

Незважаючи на поранення, чоловік зумів вчасно покинути будинок та звернутися по допомогу до друзів, які і викликали «швидку». На даний час потерпілого прооперовано та його життю нічого не загрожує.

Суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Досудове розслідування триває.

 

                            Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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