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КПВВ «НОВОТРОЇЦЬКЕ» ВІДНОВИЛО РОБОТУ

31.08.2018 Новини Комментариев нет

В районі КПВВ «Новотроїцьке» командувачем Об’єднаннях сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Новотроїцьке» з 06:00  — 31 серпня 2018 року – говориться у повідомленні прес-служби ООС.

Наразі вогонь на полях поблизу КрП «Березове 1» і КрП «Березове 2» спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗС України та прикордонників зі складу Об’єднаних сил загасили повністю. Пріоритетом для командування Об’єднаних сил є безпека громадян України, тому тепер, поборовши вогневу загрозу повністю, КПВВ «Новотроїцьке» відновлює контрольно-пропускні заходи.

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