КПВВ «НОВОТРОЇЦЬКЕ» ВІДНОВИЛО РОБОТУ

В районі КПВВ «Новотроїцьке» командувачем Об’єднаннях сил генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим прийнято рішення щодо відкриття КПВВ «Новотроїцьке» з 06:00 — 31 серпня 2018 року – говориться у повідомленні прес-служби ООС.
Наразі вогонь на полях поблизу КрП «Березове 1» і КрП «Березове 2» спільними діями ДСНС, пожежних розрахунків підрозділів ЗС України та прикордонників зі складу Об’єднаних сил загасили повністю. Пріоритетом для командування Об’єднаних сил є безпека громадян України, тому тепер, поборовши вогневу загрозу повністю, КПВВ «Новотроїцьке» відновлює контрольно-пропускні заходи.