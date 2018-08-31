ГОРОСКОП НА 31 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
Сьогодні зірки пропонують Овнам стати більш дисциплінованими і цілеспрямованими. Дотримуватися правил доведеться не тільки тому, що вони гармонують з переконаннями, але й в силу необхідності, наприклад, професійного або батьківського боргу.
Телець (21.04 — 21.05)
Тельцям варто підвищити уважність до подій в середині дня. В цей час складуться сприятливі умови для контактів і роз’їздів, може відкритися додатковий канал корисної інформації або з’явитися потрібна вам людина.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Близнюкам доведеться мислити предметно і практично, особливо, якщо піднята життєво важлива тема. Можлива розмова з одним із батьків, власником або орендарем житла, візит до податкової інспекції.
Рак (22.06 — 23.07)
Ракам день обіцяє пожвавлення комунікацій і приплив новин. Не виключено, що ви знайдете відповіді на ряд наболілих питань, або відновите зв’язок з людьми, яких безуспішно шукали. Зростають шанси на вдалу поїздку або візит.
Лев (24.07 — 23.08)
Левам доведеться приділити більше уваги приватному життю або службовій рутині. Можливий підвищений інтерес до сімейних подій, господарських потреб. Увагу можуть привернути деталі побуту, нюанси лікування, архіви листування. Може посилитися увага до поточної житлової ситуації і її можливих перспектив.
Діва (24.08 — 23.09)
Сьогодні Діви зможуть задовольнити свою допитливість, а також застосувати з користю такі якості, як практичність, товариськість, здатність до навчання, здатність сприймати та передавати інформацію. День створює умови для повторних зустрічей, продовження розпочатої дискусії або листування.
Терези (24.09 — 23.10)
Терезам варто зайнятися практичними нюансами. Сьогодні заслуговують уваги справи, пов’язані з дрібними платежами, допомогою іншим людям, медичні та службові документи. Можуть з’явитися уточнюючі факти у цікавлячій вас справі, а також додаткові аргументи на користь вашої позиції, якщо ви готуєте промову або навчальний матеріал.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Скорпіонів чекає інформативний день, який багато що прояснить. Якщо інтуїція вже підказала вам ймовірний результат подій, ви зможете переконатися в своїй правоті і отримати додаткові корисні відомості. Можливо, прийде офіційний лист, що підтверджує ваші здогадки.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Уваги Стрільців сьогодні може вимагати ділове листування, платіжна документація. У витратах доведеться віддати перевагу списку необхідних дрібниць. Можлива нарада на господарські, адміністративні, бюрократичні або фінансові теми. Об’єктом уваги можуть стати комунікаційні системи, посадові інструкції, взаєморозрахунки.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Козерогам вдасться відновити потрібні канали зв’язку, задовольнити допитливість. День дає імпульс навчання і досліджень, що допомагає поповнити скарбничку рецептів або список корисних адрес. Може прийти довгоочікувана звістка з будь-якої інстанції, лист від далекого друга.
Водолій (21.01 — 19.02)
Водолії можуть звузити огляд і сфокусуватися на найбільш важливих подробицях питань, що їх цікавлять. Друга половина дня підходить для приватних нарад, кабінетної роботи, відвідування закритих спеціалізованих територій і установ.
Риби (20.02 — 20.03)
Рибам зірки радять не відмовлятися від запропонованого діалогу, так як сьогодні він стане цілком конструктивним. Буде корисно зустрітися з колишнім партнером, старими друзями або колегами. Бажано мислити практичніше, вести себе стриманіше, не піддаватися емоціям.