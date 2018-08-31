ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 СЕРПНЯ 31.08.2018 Варто знати Комментариев нет 1422 — Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців1733 — своїм указом імператриця Анна Іванівна «пробачає» запорожцям «усі їхні провини» і бере під свою імперську руку. Козаки дістали можливість повернутися на рідну землю.1898 — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.1907 — створено Антанту.1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою »Bad».1993 — завершено виведення російських військ із Литви.1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.2015 — Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками і правоохоронцями, більше 140 осіб зазнали поранень. Внаслідок вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, Невдовзі було затримано більше 18 осіб, які брали участь у заворушеннях. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ