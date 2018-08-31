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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 31 СЕРПНЯ

31.08.2018 Варто знати Комментариев нет

  • 1422  — Генріх VI став королем Англії у віці 9 місяців
  • 1733  — своїм указом імператриця Анна Іванівна «пробачає» запорожцям «усі їхні провини» і бере під свою імперську руку. Козаки дістали можливість повернутися на рідну землю.
  • 1898  — офіційно відкрито Київський політехнічний інститут.
  • 1907 — створено Антанту.
  • 1987 — відбувся реліз відомого альбому Майкла Джексона під назвою »Bad».
  • 1993 — завершено виведення російських військ із Литви.
  • 1994 — у Берліні пройшла урочиста церемонія виведення російських військ із Німеччини.
  • 1995 — на навколоземну орбіту запущено перший український науково-дослідницький супутник Січ-1.
  • 2002 — відбувся політ першого автожиру незалежної України КП-01.
  • 2015 — Київ: після голосування за зміни до Конституції, внесені Президентом України, під Верховною Радою почались сутички між протестувальниками і правоохоронцями, більше 140 осіб зазнали поранень. Внаслідок вибуху загинуло (на місці і внаслідок поранень) четверо нацгвардійців, Невдовзі було затримано більше 18 осіб, які брали участь у заворушеннях.
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