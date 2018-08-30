У МИРНОГРАДІ ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЗАТРИМАЛИ ГРАБІЖНИКА

Чоловік побачивши гаманець на овочевому прилавку, почав вимагати гроші у його власниці. Отримавши відмову, незнайомець вдарив жінку, схопив її гаманець й втік. Через годину зловмисник вже був затриманий співробітниками поліції.
До Мирноградського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на місцевому ринку невідомий пограбував жінку. Негайно виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що грабіжник спочатку вимагав аби потерпіла віддала йому свій гаманець із виручкою та коли жінка відмовилась – зловмисник її вдарив, вихопив гаманець і побіг у невідомому напрямку.
Жінка змогла детально описати нападника, що допомогло поліцейським під час оголошеного плану «Спіраль» розшукати грабіжника протягом години. Зловмисником виявився 44-річний місцевий мешканець, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за аналогічні злочини. На цей раз «здобиччю» грабіжника стали 400 гривень, які він встиг частково витратити на алкоголь та продукти харчування.
За даним випадком поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.186 «Грабіж» Кримінального кодексу України. На цей раз грабіжник може на 6 років опинитися за ґратами. Саме така санкція передбачена даною статтею.
Покровський відділ поліції Донецької області