УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОЇ ДИТИНИ

Покровським відділом поліції розшукується Торбенко Данило Сергійович, 25.01.2003 р.н., житель м. Українськ, який ввечері 23.08.2018 залишив отчий дім, розташований у Покровську та не повернувся.
Був одягнений: чорно біла пайта, футболка чорна, шорти чорні, і кросівки чорні.
Прикмети: зріст 185 см; худорлявої статури; обличчя овальне; брови дугоподібні; волосся коротке, темно-русяве; очі карі.
Наразі особовий склад відділу поліції задіяно на пошуки зниклого чоловіка. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, орієнтування з прикметами зниклого розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.
Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102 або за телефоном 050-020-98-46, (06239) 2-05-74 або 2-00-07.
Покровський відділ поліції Донецької області