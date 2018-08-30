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УВАГА РОЗШУК! ДОПОМОЖІТЬ ВСТАНОВИТИ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЗНИКЛОЇ ДИТИНИ

30.08.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
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Покровським відділом поліції розшукується Торбенко Данило Сергійович, 25.01.2003 р.н., житель м. Українськ, який ввечері 23.08.2018 залишив отчий дім, розташований у Покровську та не повернувся.

Був одягнений: чорно біла пайта, футболка чорна, шорти чорні, і кросівки чорні.

Прикмети: зріст 185 см; худорлявої статури; обличчя овальне; брови дугоподібні; волосся коротке, темно-русяве; очі карі.

Наразі особовий склад відділу поліції задіяно на пошуки зниклого чоловіка. Правоохоронці опитують місцевих мешканців, встановлюють свідків, орієнтування з прикметами зниклого розповсюджені на блок-постах, авто та залізничних вокзалах, у місцях масового скупчення людей.

Правоохоронці звертаються до всіх хто має будь-яку інформацію про місце знаходження розшукуваного чоловіка звертатися на лінію 102 або за телефоном 050-020-98-46, (06239) 2-05-74 або 2-00-07.

Покровський відділ поліції Донецької області

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