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СУДИТИМУТЬ ФЕРМЕРА, ЯКИЙ САМОВІЛЬНО ЗАСІЯВ ПШЕНИЦЕЮ ЗЕМЛЮ, ПРИЗНАЧЕНУ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА КЛАДОВИЩА

30.08.2018 Новини Комментариев нет
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Судитимуть фермера, який самовільно засіяв пшеницею землю, призначену для будівництва кладовища

Мангушським відділом Маріупольської місцевої прокуратури № 1 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно фермера, який  самовільно зайняв земельну ділянку в смт. Мангуш.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2017 року по серпень 2018 року місцевий фермер без правовстановлюючих документів розорав, засіяв та використав для вирощування озимої пшениці земельну ділянку загальною площею 9 га, майже 6 га якої виділено під будівництво та обслуговування  кладовища, а 3 га віднесено до земель санітарно-охоронної зони навколо нього.

На теперішній час обвинувальний акт за ч. 2 ст. 197–1 (самовільне зайняття земельної ділянки) КК України направлено до Першотравневого районного суду Донецької області.

Довідково: санкція ч. 2 ст. 197–1 КК України передбачає покарання у вигляді 2 років обмеження волі.

Прес-служба прокуратури Донецької області

 

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