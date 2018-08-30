Судитимуть фермера, який самовільно засіяв пшеницею землю, призначену для будівництва кладовища
Мангушським відділом Маріупольської місцевої прокуратури № 1 завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно фермера, який самовільно зайняв земельну ділянку в смт. Мангуш.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з вересня 2017 року по серпень 2018 року місцевий фермер без правовстановлюючих документів розорав, засіяв та використав для вирощування озимої пшениці земельну ділянку загальною площею 9 га, майже 6 га якої виділено під будівництво та обслуговування кладовища, а 3 га віднесено до земель санітарно-охоронної зони навколо нього.
На теперішній час обвинувальний акт за ч. 2 ст. 197–1 (самовільне зайняття земельної ділянки) КК України направлено до Першотравневого районного суду Донецької області.
Довідково: санкція ч. 2 ст. 197–1 КК України передбачає покарання у вигляді 2 років обмеження волі.
Прес-служба прокуратури Донецької області