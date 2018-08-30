СИТУАЦІЯ НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ

Упродовж минулої доби, 29 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася напруженою, проте була цілком контрольованою та мала ознаки до стабілізації.
Російські окупанти 18 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 1 раз із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.
Противник вів прицільний вогонь із міномету калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Світлодарськ, Південне, Новгородське, Новомихайлівка, Павлопіль, Гнутове, Талаківка, Лебединське та Водяне.
На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Новгородське противник застосував міномет.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил упродовж доби не допущено.
Від початку доби противник один раз обстріляв наші позиції в районі Луганського зі станкового протитанкового гранатомету.
В цілому інтенсивність обстрілів позицій Об’єднаних сил помітно знизилася, хоча повністю умов “шкільного” перемир’я ворог не дотримується.
Докладніше про події в районі проведення операції буде поінформовано під час щоденного брифінгу представника Об’єднаних сил.
Повідомляє Операція об’єднаних сил на своїй сторінці в Facebook.