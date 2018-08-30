Актуально:

ПОМЕР СПІВАК ЙОСИП КОБЗОН

30.08.2018 Новини, Увага! Комментариев нет
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Співак Йосип Кобзон помер на 81-му році життя. Йосип Давидович протягом 13 років боровся з раком. Артист останнім часом перебував у лікарні, не міг самостійно встати з ліжка. Після підключення до апарату штучної вентиляції легень, спывак впав у кому.

 

Нагадаэмо Йосип Кобзон народився 11 вересня 1937 року в місті Часів Яр Донецької області. Більшу частину свого дитинства провів у Краматорську.

 

В останні роки Кобзон відрізнявся тим, що неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Голови бойовиків нагородили Кобзона знаками «За заслуги перед« ДНР / ЛНР ». Міністерство культури України внесло артиста у список осіб, що загрожують національній безпеці країни.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Додати коментар

СТРУКТУРА ВЛАСНОСТІ ТБ "КАПРІ"