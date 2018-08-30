Співак Йосип Кобзон помер на 81-му році життя. Йосип Давидович протягом 13 років боровся з раком. Артист останнім часом перебував у лікарні, не міг самостійно встати з ліжка. Після підключення до апарату штучної вентиляції легень, спывак впав у кому.
Нагадаэмо Йосип Кобзон народився 11 вересня 1937 року в місті Часів Яр Донецької області. Більшу частину свого дитинства провів у Краматорську.
В останні роки Кобзон відрізнявся тим, що неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі. Голови бойовиків нагородили Кобзона знаками «За заслуги перед« ДНР / ЛНР ». Міністерство культури України внесло артиста у список осіб, що загрожують національній безпеці країни.