ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН: ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА

29 серпня о 17:05 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу на вул. Отрадна у с. Петрівка Покровського району Донецької області. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону.
На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено покрівлю гаражу, літньої кухні, господарчої споруди та сіно. На подвір’ї приватного домоволодіння бійці ДСНС виявили власницю будівлі з ознаками опіків рук. Представники Швидкої медичної допомоги надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Рятувальники локалізували пожежу о 17:45 та ліквідували о 20:50.
Від Головного управління залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
ГУ ДСНС України у Донецькій області