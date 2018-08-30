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ПОКРОВСЬКИЙ РАЙОН: ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ ПОСТРАЖДАЛА ЖІНКА

30.08.2018 Новини Комментариев нет
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29 серпня о 17:05 диспетчер Служби порятунку «101» отримав повідомлення про пожежу на вул. Отрадна у с. Петрівка Покровського району Донецької області. За вказаною адресою негайно виїхали чергові відділення 9-го Державного пожежно-рятувального загону.

На місці події рятувальники з’ясували, що вогнем охоплено покрівлю гаражу, літньої кухні, господарчої споруди та сіно. На подвір’ї приватного домоволодіння бійці ДСНС виявили власницю будівлі з ознаками опіків рук.  Представники Швидкої медичної допомоги надали жінці допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Рятувальники локалізували пожежу о 17:45 та ліквідували о 20:50.

Від Головного управління залучалось 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

ГУ ДСНС України у Донецькій області

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