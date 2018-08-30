МАЙЖЕ 2 ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ ВИДУРИЛИ У ЧОЛОВІКА «СПІВРОБІТНИКИ БАНКУ»

Спочатку потерпілому було повідомлено, що його банківську картку заблоковано. Потім невідомі запропонували допомогу в її розблокуванні і майже одразу після цього з рахунку чоловіка були зняті всі кошти. Правоохоронці встановлюють особи шахраїв.
До чергової частини Покровського відділу поліції звернувся 40-річний мешканець смт. Гродівка із заявою про те, що його ошукали невідомі. З’ясувалось, що потерпілому подзвонили «співробітники банку» та повідомили, що його картку заблоковано і попросили надати свої особисті данні та пін-код картки для її розблокування.
Чоловік розповів у поліції, що виконував прохання незнайомців, думаючи, що таким чином вони допоможуть розблокувати карту й повернути «заморожені» гроші. Лише коли потерпілому прийшло смс-повідомлення «З вашого рахунку знято 1 тисяча 950 гривень», він зрозумів, що потрапив до шахрайської пастки.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 185 «Крадіжка» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – до 3-х років позбавлення волі.
Покровський відділ поліції Донецької області