ГОРОСКОП НА 30 СЕРПНЯ

Овен (21.03 — 20.04)
У цей день сприятливі будь-які поїздки, нові знайомства, зустрічі зі старими друзями. Однак все це потребує значних коштів. Так що виміряйте свої можливості заздалегідь. Нові плани будуть вимагати від вас активності, розширення кола знайомств.
Телець (21.04 — 21.05)
Фінансові проблеми відступлять. Імовірне надходження грошових коштів. Можлива навіть пропозиція про більш вигідну роботу. Сміливо беріться за неї, так як вона принесе непоганий прибуток.
Близнюки (22.05 — 21.06)
Сьогодні всі перешкоди будуть долатися лише наполегливістю і завзятістю, заснованим на тверезій і всебічній оцінці ситуації. Сприятливий час для комерційних угод, покупок. Прекрасний день для кохання і романтичних зустрічей.
Рак (22.06 — 23.07)
Несприятливий день. Все буде даватися важко, грошові проблеми вийдуть на перший план. Доля посилає вам випробування на цілеспрямованість і зібраність. Сторонній вплив, помилкова порада чи суб’єктивна оцінка ситуації можуть негативно позначитися на результатах ділових зустрічей і контактів.
Лев (24.07 — 23.08)
Ймовірне погіршення сімейних стосунків. Завищені претензії до партнера, відповідна агресія можуть призвести до повного розриву Будьте уважні до своїх коханих. Існує ймовірність травми або хвороби, яка потребує тривалого лікування.
Діва (24.08 — 23.09)
Зірки застерігають вас від ризикованих сумнівних знайомств і будь-яких справ, пов’язаних з ризиком. Ймовірно, чекають фінансові втрати. Це може бути пов’язано з покупкою, ремонтом або поверненням боргів.
Терези (24.09 — 23.10)
Життєвий потенціал знаходиться на висоті. Сприятливий день для реалізації ідей і планів попереднього часу. Не йдіть напролом, і вам представиться можливість спокійно довести до кінця задуману справу.
Скорпіон (24.10 — 22.11)
Напружений день. Для чоловіків Скорпіонів фізичні перевантаження або нервове напруження можуть стати причиною стресів і захворювань. Нове знайомство не виявиться тривалим для жінок Скорпіонів. Зірки застерігають їх від зайвої захопленостей і райдужних надій.
Стрілець (23.11 — 21.12)
Будьте гранично обережні – перевтома, депресія, почуття невдоволення собою, дратівливість спричинять сварки в родині. Матеріальне становище залишиться незмінним, незважаючи на вашу діловитість.
Козеріг (22.12 — 20.01)
Сьогодні ви опинитеся в центрі уваги. Матеріальне становище стабілізується. Схоже, почнуть здійснюватися давні плани. Гарний час для розвитку комерційних зв’язків. Сьогодні чекайте ділових пропозицій і довіряйте партнерам.
Водолій (21.01 — 19.02)
Сьогодні ви можете з успіхом здійснювати різні торговельні угоди, навіть ризиковані – вас чекає успіх. Спілкування зі старими друзями, родичами або партнерами дозволить зміцнити фінансове становище або створити стартовий майданчик для майбутніх успіхів.
Риби (20.02 — 20.03)
День одержання і перетворення космічної енергії. З допомогою перевірених друзів або ділових партнерів ви зможете отримати привабливі пропозиції, однак не варто змінювати вид діяльності або роботу – даний період цьому не сприяє.