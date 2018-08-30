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ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 СЕРПНЯ

30.08.2018 Варто знати Комментариев нет
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  • 1435 — в ході дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою. Православна і білоруська шляхта в Україні різко втратила свої позиції, українські замки займали польські гарнізони
  • 1481 — страчені Михайло Олелькович Слуцький і князь Гольшанський та Дубровицький Іван Юрійович після провалу змови проти Казимира Ягеллончика — хотіли вбити його і відновити Київське князівство
  • 1590 — Токуґава Ієясу під командуванням Тойотомі Хідейосі захопив головну цитадель Ґо-Ходзьо
  • 1704 — за Нарвським договором Річ Посполита вступила в Північну війну на боці Московського царства проти Шведської імперії
  • 1813 — битва під Кульмом
  • 1835 — в Австралії засноване місто Мельбурн
  • 1836 — в Техасі засноване місто Х’юстон
  • 1877 — французький винахідник-самоучка Еміль Рено запатентував Праксіноскоп — прабатька мультиплікації
  • 1901 — Х’юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг
  • 1919 — українська армія визволяє Київ
  • 1920 — у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем
  • 1940 — відбулося весілля британських акторів Лоуренса Олів’є й Вів’єн Лі
  • 1941 — в Житомирі вбиті члени Проводу Українських Націоналістів: Омелян Сеник та Микола Сціборський
  • 1991 — Азербайджан проголосив свою незалежність
  • 1993 — на Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйоний відвідувач
  • 1999 — у ході референдума переважна більшість населення Східного Тимору проголосувало за незалежність від Індонезії
  • 2010 — сталася стрілянина в Братиславі
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