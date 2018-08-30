ВИЗНАЧНІ ПОДІЇ 30 СЕРПНЯ 30.08.2018 Варто знати Комментариев нет Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.1435 — в ході дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою. Православна і білоруська шляхта в Україні різко втратила свої позиції, українські замки займали польські гарнізони1481 — страчені Михайло Олелькович Слуцький і князь Гольшанський та Дубровицький Іван Юрійович після провалу змови проти Казимира Ягеллончика — хотіли вбити його і відновити Київське князівство1590 — Токуґава Ієясу під командуванням Тойотомі Хідейосі захопив головну цитадель Ґо-Ходзьо1704 — за Нарвським договором Річ Посполита вступила в Північну війну на боці Московського царства проти Шведської імперії1813 — битва під Кульмом1835 — в Австралії засноване місто Мельбурн1836 — в Техасі засноване місто Х’юстон1877 — французький винахідник-самоучка Еміль Рено запатентував Праксіноскоп — прабатька мультиплікації1901 — Х’юберт Сесіл Бут запатентував порохотяг1919 — українська армія визволяє Київ1920 — у Празі утворено Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем1940 — відбулося весілля британських акторів Лоуренса Олів’є й Вів’єн Лі1941 — в Житомирі вбиті члени Проводу Українських Націоналістів: Омелян Сеник та Микола Сціборський1991 — Азербайджан проголосив свою незалежність1993 — на Ейфелеву вежу піднявся 150-мільйоний відвідувач1999 — у ході референдума переважна більшість населення Східного Тимору проголосувало за незалежність від Індонезії2010 — сталася стрілянина в БратиславіDownload Premium WordPress Themes FreeDownload Nulled WordPress ThemesFree Download WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes Freedownload udemy paid course for freeDid you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps. Tweet Pin It Tags:визначні дати, Визначні події, дати, Димитров, капрі, красноармейск, Мирноград, Новини, Новости, новости красноармейска, Покровск, Покровськ, Родинское, ТБ К Додати коментар Отменить ответ