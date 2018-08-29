29 СЕРПНЯ – ГОРІХОВИЙ СПАС

Горіховий Спас (Третій Спас) в 2018 році припадає на 29 серпня. Це останній і заключний після Яблучного і Медового спасів свято в серпні. Горіховий Спас або, як його ще називають, Хлібний спас, Малий, Полотняні, знаменує собою збір останнього врожаю.
ПРИКМЕТИ
Як і будь-який інший народне свято, Горіховий Спас багатий на різні прикмети. Найвідоміші з них:
Чим більше горіхів зібрати, тим більшим буде урожай зернових в наступному році.
Якщо в лісі на голову падає горіх — буде супроводжувати удача.
Знайти два зрощених горіха — на превеликий везінню. Такий горіх потрібно підняти лівою рукою і заховати в гаманець.
Якщо лелеки відлетять на південь до Хлібному спасу, то на Покрову (14 жовтня) очікується сильний мороз, а весна навпаки буде сонячною.
Якщо птахи не поспішають з відльотом — чекайте теплу осінь, пізню зиму і прохолодну весну.
На святковому столі потрібно покуштувати всі страви господині, інакше чекайте фінансових проблем.
Горіховий врятував-2018: що не можна робити
Не відмовляйтеся від роботи, адже Горіховий Спас (Хлібний Спас) — час збору врожаю і підготовки продуктів на зиму.
В Горіховий врятував не виходьте в ліс без оберега. Наші предки вірили, що так можна зустрітися з нечистою силою.
Не можна відмовляти в їжі нужденним і мандрівникам.