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У ПОКРОВСЬКУ ПРОЙШЛА ПЕДАГОГІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

29.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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Напередодні нового навчального року , в актовій залі Покровської опорної школи відбулася серпнева педагогічна конференція освіти на тему: «Інноваційна діяльність навчальних закладів міста в умовах реформування освіти».

 

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