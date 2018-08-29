У ДРУЖКІВЦІ: РЯТУВАЛЬНИКИ ЛІКВІДУВАЛИ ПОЖЕЖУ

29 серпня о 01:43 на телефон Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на вул. Соборна у м. Дружківка Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 45-ої Державної пожежно-рятувальної частини.
На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається всередині продовольчого магазину, прибудованого до 5-ти поверхового житлового будинку, спостерігалось щільне задимлення. Вогнеборці негайно приступили до гасіння займання.
Пожежа була локалізована о 02:20 та ліквідована о 02:30. Вогнем також пошкоджено прибудову до магазина, в якій розміщується редакція місцевої газети.
Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.
ГУ ДСНС України у Донецькій області