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У ДРУЖКІВЦІ: РЯТУВАЛЬНИКИ ЛІКВІДУВАЛИ ПОЖЕЖУ

29.08.2018 Новини Комментариев нет
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29 серпня о 01:43 на телефон Служби порятунку «101» надійшла інформація про пожежу на вул. Соборна у м. Дружківка Донецької області. За вказаною адресою виїхали чергові відділення 45-ої Державної пожежно-рятувальної частини.

На місці події рятувальники з’ясували, що пожежа відбувається всередині продовольчого магазину, прибудованого до 5-ти поверхового житлового будинку, спостерігалось щільне задимлення. Вогнеборці негайно приступили до гасіння займання.

 

Пожежа була локалізована о 02:20 та ліквідована о 02:30. Вогнем також пошкоджено прибудову до магазина, в якій розміщується редакція місцевої газети.

Від Головного управління залучалось 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Причина виникнення пожежі та завдані нею збитки встановлюються.

ГУ ДСНС України у Донецькій області

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