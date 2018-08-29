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СВІДОЦТВА ПРО ДОСЯГНЕННЯ ЗАМІСТЬ ШКІЛЬНИХ ТАБЕЛІВ

29.08.2018 Сюжети Комментариев нет
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Для першокласників старі табелі замінять на так звані свідоцтва досягнень.

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