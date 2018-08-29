РУСЛАН ТРЕБУШКІН РОЗПОВІВ ПРО ВІДРЯДЖЕННЯ

Мер Покровська Руслан Требушкін 28 серпня відвідав нараду послів України в Міністерстві закордонних справ за запрошенням Міністра Павла Клімкіна. Де презентував проект, ініційованний Покровськом, «Культурна дипломатія України. Світовий тріумф Щедрика», приурочений до відзначення 100-річчя гастролей Української хорової капели.
«У грудні цього року в Покровську проходитиме фестиваль-конкурс «Щедрик-фест», де буде визнано найкращий хор України. Хор-переможець конкурсу здійснить у травні-грудні 2019 року за підтримки Асоціації Хорів Європи (European Choral Association) ювілейне турне країнами Європи (Австрія, Бельгія, Великобританія, Німеччина, Франція, Чехія, Швейцарія) і Америки (США, Канада)» — розповів у facebook Руслан Требушкін.